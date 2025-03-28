МВД уточнило информацию о пострадавших в аварии со скорой помощью на юге Москвы

В результате аварии на юге Москвы пострадали водитель и пассажир скорой помощи, а также пешеход на автобусной остановке.

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Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает ГУ МВД России.

— По предварительным данным, водитель скорой помощи при осуществлении маневра не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, остановку общественного транспорта. Предварительно, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир транспортного средства, а также человек, находившийся на остановке общественного транспорта, — сообщили в ведомстве ТАСС.

ДТП случилось в пятницу, 28 марта, на Кировоградской улице — машина скорой помощи на полной скорости влетела в автобусную остановку. Сообщается, что инцидент случился на остановке «Сквер родная гавань».