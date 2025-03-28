В Москве четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью

На юге Москвы автомобиль скорой помощи вылетел на остановку общественного транспорта.

© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения, инцидент произошел на Кировоградской улице. Водитель скорой совершил вынужденный маневр. Очевидцы рассказали "РГ", что водитель скорой уходил от столкновения с другой машиной, которая поворачивала во дворы.

В результате ДТП пострадали трое сотрудников скорой помощи и один пешеход. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются.