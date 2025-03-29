Депутат Уфимского горсовета погиб в ДТП под Уфой

Депутат Уфимского горсовета Рустам Мукаев погиб в ДТП в Уфимской районе, сообщил депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале. В совете и администрации городского округа Уфы также сообщили о смерти депутата.

Прощание состоится 30 марта в 12:30 (10:30 мск) на улице Цветочной, 2/3.

Мукаев родился в 1982 году в Уфе. Был депутатом горсовета Уфы третьего, четвертого и пятого созывов.

По данным республиканского ГАИ, ДТП произошло 28 марта на 21-м км автодороги Западный обход Уфы. Из-за нарушения ПДД легковой Lexus столкнулся с грузовиком Howo. Пассажир Lexus скончался на месте происшествия, оба водителя были доставлены в больницу.