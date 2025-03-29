Массовая авария с тремя большегрузами произошла в Тюменской области

В Тюменской области произошла авария с участием трех большегрузных автомобилей.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Тюменской области».

«Предварительно, на трассе столкнулись 3 большегруза, один из них выехал на встречную полосу. От удара одну фуру отбросило в кювет», — отмечается в сообщении.

ДТП произошло в Бердюжском районе, на 534-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Водителю одного из грузовиков выжить не удалось, еще два человека получили травмы.

Также стало известно, что в Москве 40-летний мужчина угнал патрульный автомобиль Росгвардии. Угонщика удалось задержать силами сотрудников ДПС. Также злоумышленник разгромил салон патрульной Lada Granta, выломав из передней панели магнитолу и блок управления печкой.