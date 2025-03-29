В Москве загорелся автомобиль

В Москве на первой Курьяновской улице произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом пишет столичный Дептранс в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в субботу, 29 марта, в районе дома 53а.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, пояснили в ведомстве.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 2,8 км.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 29 марта, в Москве сгорел Aurus Senat. Стоимость люксового автомобиля в зависимости от комплектации составляет от 23 до 30 млн рублей.