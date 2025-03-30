Сотрудник «Спартака» погиб перед матчем

Сотрудник хоккейного клуба «Спартак» Москва Алексей Силкин погиб 29 марта в ДТП под Череповцом, передает пресс-служба ХК. Он работал менеджером отдела сувенирной продукции. Трагический инцидент произошел перед матчем против «Северстали».

Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, дорогим и близким каждому в нашем коллективе. Он был большим поклонником московского «Спартака», не мог представить ни дня без любимой команды и хотел поддержать «Спартак» в выездной игре плей-офф против «Северстали», — сказано в сообщении.

До этого стало известно о смерти бывшего тренера хоккейного клуба «Амур» Андрея Мартемьянова. Специалисту был 61 год. По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца, которая произошла ночью 25 марта. Экс-менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский счел его смерть тяжелой и невероятной утратой. Наставник возглавлял «Сибирь» с 2021 по 2023 год.

Также сообщалось о смерти бывшего хоккеиста новочебоксарского «Сокола» Евгения Константинова. Он погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Константинову на момент смерти было 25 лет.