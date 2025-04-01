В Саратовской области два человека пострадали в ДТП с шестью машинами

Днем 1 апреля в Балаковском районе Саратовской области на трассе Балаково-Духовницкое столкнулись шесть автомобилей: три "КамАЗа", две LADA и "Волга". Подробности аварии сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

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По его словам, в ДТП пострадали два человека. При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали из автомобиля LADA мужчину и доставили в автомобиль скорой помощи для госпитализации. Кроме того, в местную больницу была отправлена женщина.

"В связи с возгоранием на поле у села Хлебновка введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги "Балаково-Духовницкое" из-за задымления участка дороги на протяжении 5 км", - говорится в сообщении Юрия Юрина в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы, подробности произошедшего выясняются.