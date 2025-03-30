Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти

Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали в аварии с участием двух пассажирских автобусов в городе Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент вечером 30 марта на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц. В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Следователи выехали на место происшествия для выявления всех обстоятельств. Сотрудники регионального СК проведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В свою очередь, прокуратура Пушкинского района даст оценку соблюдению закона при выпуске транспортных средств на линию для оказания пассажирских услуг.

Ранее автобус без пассажиров съехал в кювет в городском округе Шатура Московской области. По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла утром 21 марта возле дома в деревне Бордуки. В результате ДТП никто не пострадал.