Два человека пострадали в ДТП с автобусом на ЦКАД в Подмосковье

Два человека пострадали в результате аварии с участием автобуса на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Инцидент произошел 30 марта примерно в 18:30 по московскому времени на 281-м километре трассы А-113. По данным ведомства, водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус. В результате двух пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия задействованы сотрудники ГАИ.

Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты, так как из-за аварии движение в районе ДТП затруднено.

30 марта двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали в аварии с участием двух пассажирских автобусов в городе Пушкине. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура Санкт-Петербурга даст оценку соблюдению закона при выпуске транспортных средств на линию для оказания пассажирских услуг.