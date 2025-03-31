На Алтае при опрокидывании автомобиля погиб пожарный

Авария с участием пожарной машины произошла в Локтевском районе Алтайского края. В результате ДТП два человека пострадали, сотрудник пожарной части погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"В Локтевском районе Алтайского края при следовании с пожара произошло опрокидывание пожарного автомобиля. В результате происшествия погиб пожарный 75-й пожарно-спасательной части. Два человека с травмами находятся в больнице", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, у одного из пострадавших состояние легкой степени тяжести, он госпитализирован в Локтевскую ЦРБ.