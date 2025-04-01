Машину безопасности MotoGP разбили на этапе в Остине

На Гран При Америки MotoGP в Остине случилась курьёзная ситуация — в аварию попал автомобиль безопасности, который инспектировал состояние гоночного полотна перед стартом заездов мотоциклистов.

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Судя по опубликованному ролику, пилот сейфети-кара не смог сохранить контроль над машиной в момент разгона после выхода из поворота. Автомобиль повело вправо, удержать его в пределах асфальта не удалось и BMW M5 врезалась передней частью в отбойник — машина оказалась повреждена, что потребовало использования резервного автомобиля безопасности.

Напомним, в 2025 году в качестве официального сейфети-кара в MotoGP используется 727-сильный гибридный седан BMW M5 G90 с 585-сильным 4,4-литровым V8, встроенным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач 197-сильным электромотором и полным приводом M xDrive с отдельным режимом привода только на заднюю ось.