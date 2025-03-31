В ДТП с участием микроавтобуса в ДНР погибли шесть человек

В результате ДТП с участием микроавтобуса сообщением «Краснодар — Мариуполь» на автодороге «Новороссия» в Донецкой народной республике погибло шесть человек, еще пять человек пострадали. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Уточняется, что авария произошла в районе села Бердянское. Микроавтобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мариуполь столкнулся с машиной дорожно-коммунальной техники.

«На данный момент в результате аварии шестеро погибших. Водитель микроавтобуса скончался в больнице», — написал Пушилин.

По его словам, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.