Россиянин разбился в страшном ДТП в Таиланде

В Таиланде произошла смертельная авария при участии россиянина — он, будучи водителем мотоцикла, на огромной скорости столкнулся со столбом. О трагедии стало известно во вторник, 1 апреля.

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Все случилось ночью в Пхукете. Россиянин ехал по объездной дороге на мотоцикле Honda Forza. Причиной аварии стало то, что мужчина не справился с управлением, после чего врезался в столб. Удар был очень сильный, мотоциклиста разорвало на части.

Останки мужчины разбросало на несколько десятков метров, у него также оторвалась голова. По предварительным данным, транспортное средство было взято в аренду.

Местные жители не первый раз заявляют о высокой опасности этого участка дороги. По их словам, до этого на этой дороге произошло еще два ДТП примерно в то же время, когда россиянин влетел на мотоцикле в столб, передает Telegram-канал Shot.

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Похожая авария произошла 31 марта в Москве. Тогда мотоцикл протаранил автомобиль марки Mercedes на 104-м километре МКАД в районе развязки с Щелковским шоссе. Предварительно, в результате водитель мотоцикла скончался.