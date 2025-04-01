Коляска с ребенком перевернулась от удара авто

В Архангельске автомобиль сбил коляску с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

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«Автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. ДТП произошло напротив дома №29 на улице Речников. На месте происшествия работает бригада Скорой помощи», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина с коляской идет по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает белый автомобиль. На записи также видно, как женщина отлетает от удара машины, а коляска переворачивается на проезжей части. После чего из автомобиля выбегает женщина.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края мужчина с битой устроил драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина с битой подбегает к автомобилю и начинает кричать. Далее на записи видно, как несколько приморцев дерутся на проезжей части. При этом у нарушителя пытаются забрать биту.

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