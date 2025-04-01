В Китае зарегистрировано ДТП с участие электромобиля Xiaomi SU7

Xiaomi подтвердила в социальной сети Weibо, что 29 марта электромобиль SU7 попал в дорожный инцидент на скоростной трассе в провинции Аньхой. Компания не предоставила информации о жертвах, но китайские медиа сообщают о трех погибших.

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Согласно заявлению Xiaomi, полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. Предварительные данные компании указывают на то, что система помощи водителю была активирована менее чем за 20 минут до столкновения и неоднократно предупреждала водителя о необходимости держать руль. Авария произошла через несколько секунд после очередного предупреждения и перехвата управления водителем, говорится в отчете.

Происшествие поднимает вопросы об эффективности и безопасности технологий "интеллектуального" вождения, применяемых в современных автомобилях, подчеркивают аналитики.

В 2024 году Xiaomi поставила 136 854 электромобиля SU7 Series. В марте компания увеличила прогноз поставок на 2025 год с 300 тысяч до 350 тысяч единиц.

На автомобильном рынке России продажи первого электрокара Xiaomi начались весной прошлого года, его цена составляла около 8 млн рублей.