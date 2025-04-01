Пять автомобилей столкнулись на МКАД на юге Москвы

Массовое столкновение автомобилей произошло на 24 км МКАД в Москве. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале.

По предварительной информации, столкнулись пять транспортных средств. Пострадали три человека. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В настоящее время движение в месте ДТП ограничено по 4 полосам из 5. Выбирайте маршруты объезда», — добавили в ведомстве.

Напомним, что днем 31 марта авария произошла на внешней стороне 104 км МКАД. Движение автомобилей было затруднено на 2,5 км. По данным СМИ, в ДТП приняли участие мотоциклист и Mercedes — байкер ехал на большой скорости и после столкновения получил травмы, несовместимые с жизнью.