В Подмосковье произошло ДТП с участием мотоциклиста. Погибли два человека — сам водитель «Хонды» и пешеход, пишет пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел во вторник, 1 апреля, в 15:20 мск в Орехово-Зуево, на Северной улице. По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения переходил дорогу в неположенном месте. Мотоциклист 1990 года рождения врезался в него на большой скорости.

Оба участника ДТП получили серьезные травмы, спасти пострадавших не удалось, пояснили в пресс-службе.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в управлении.

Ранее смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло на Калужском шоссе в районе 25-го километра по направлению к Москве. Байк совершил наезд на препятствие, водитель скончался на месте происшествия.