В России резко выросла смертность в ДТП с самокатами

На территории России продолжает расти не только количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), но и число погибших и пострадавших в них. Как сообщил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, по итогам 2024 года погибло на 25% больше, чем годом ранее.

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«В абсолютных показателях цифры не очень велики, но, как видите, пугает динамика по погибшим. Более чем на четверть по сравнению с прошлым годом количество выросло», — подчеркнул он.

Кроме того, в прошлом году на 44,5%, до 4 591 человек, увеличилось количество раненых в этих происшествиях.

Самих происшествий зафиксировано 4 426, что по сравнению с 2023 годом стало больше на 42,8%. Больше всего смертельных аварий с электросамокатами произошло в Москве и Краснодарском крае.

Ранее в ГД задумались о специальных парковках для самокатов. Депутаты направили в правительство и МВД предложение предусмотреть появление на территории России специальных мест для парковки электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Распространяться правило должно на сервисы аренды подобной техники, а места для стоянки определят региональные власти.