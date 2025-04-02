Спорткар Ferrari F8 за 30 млн рублей попал в аварию в Москве

Автомобиль Ferrari F8, стоимость которого составляет около 30 млн рублей, попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в среду, 2 апреля. Спорткар, в нарушение ПДД, проехал на красный и выехал на перекресток, где в него на значительной скорости врезался другой автомобиль.

Сам момент столкновения не попал на камеру из-за стоявших перед светофором автомобилей. Виновных в ДТП устанавливают правоохранители. Стоимость ремонта уточняется.

Ранее сообщалось, что Ferrari Portofino врезался в дерево на тротуаре на Садово-Кудринской улице в центре Москвы. Пострадали три человека, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь.