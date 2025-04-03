В Самарской области на дороге загорелся КамАЗ

Машина ехала по автодороге Р229 "Обход Самары". На пульт дежурного сигнал о происшествии поступил в 6:11, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

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К месту ЧП направили силы и средства пожарно-спасательных частей.

По прибытии специалистов было установлено, что в движении загорелся КамАЗ. Последствия ДТП устраняли 9 человек личного состава.

На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на улице Луначарского в Самаре загорелась машина.

Также рассказывали, что на въезде в областную столицу полыхал пассажирский автобус.