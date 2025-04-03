На донской трассе столкнулись четыре автомобиля

Вчера в 21:10 в Мясниковском районе на 9 км + 400 м автодороги «Новороссия» 46-летний водитель Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении Brilliance, за рулем которого был 43-летний мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Ростовской области.

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— В результате столкновения Brilliance совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений, — говорится в сообщении.

В свою очередь Volkswagen в результате неконтролируемого заноса столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении Hyundai Solaris, под управлением 54-летнего водителя.

В результате этого произошел наезд Hyundai Solaris на металлический отбойный брус, а также столкновение с движущимся впереди в попутном направлении Lada Priora, за рулем которого был 70-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получили водители Volkswagen и Hyundai Solaris.