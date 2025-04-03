Массовое ДТП произошло на Нижне-Волжской набережной

Массовое ДТП произошло днем 3 апреля на Нижне-Волжской набережной. Столкнулись как минимум три автомобиля: легковой, кроссовер и внедорожник. Видео опубликовано в Telegram-канале «Кстати…».

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Как сообщали очевидцы, столкнувшиеся машины перегородили проезжую часть, из-за чего движение было затруднено в обе стороны. На момент аварии собралась огромная пробка в сторону Благовещенской площади и к Чкаловской лестнице. На месте работали специалисты МЧС. О пострадавших пока неизвестно.

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