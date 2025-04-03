В Пензенской области произошло ДТП с автобусом и фурой

3 апреля в 5 часов 40 минут на 327 километре автомобильной дороги "Нижний Новгород - Саратов" в Иссинском районе Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и "КамАЗа". Подробности произошедшего рассказали в Госавтоинспекции региона.

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Микроавтобусом марки Hyundai Grand Starex управлял мужчина 1987 года рождения, грузовиком - мужчина 1971 года рождения. В результате столкновения автомобилей два пассажира Hyundai Grand Starex - мужчины 1965 и 1967 годов рождения скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

"Водитель микроавтобуса и пассажир - мужчина 1964 года рождения - госпитализированы, ещё трем пассажирам этого же автомобиля, мужчинам 1967, 1980 и 1992 годов рождения оказана медицинская помощь на месте, после чего они были отпущены", - говорится в пресс-релизе Пензенского ГАИ.

В микроавтобусе ехали восемь жителей Чувашии. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всю картину произошедшего.