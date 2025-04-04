В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса

Сегодня, 4 апреля, на улице Малышева в Екатеринбурге автобус №70 на ходу влетел в автобус №24, стоящий на остановке «Храм Большой Златоуст». Пострадала 65-летняя пассажирка автобуса №70, которую с различными травмами ее доставили в больницу. Всего в двух попавших в ДТП автобусах находилось около 50 пассажиров.

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Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария произошла напротив здания по улице Малышева, 44 в 12:00. Двигаясь с небезопасной скоростью со стороны улицы 8 Марта, 40-летний водитель автобуса ПАЗ с 20-ю пассажирами в салоне не выдержал дистанцию и врезался в автобус МАЗ. Во втором автобусе на момент ДТП было около 30 пассажиров.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГАИ, которые занимаются установлением всех деталей случившегося.

Ранее с автобусом №24 произошёл другой инцидент. Дверьми автобуса зажало коляску с ребёнком.