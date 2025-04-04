На трассе "Кавказ" после столкновения сгорели бензовоз и грузовой фургон

В Урванском районе Кабардино-Балкарии на трассе "Кавказ" утром 4 апреля столкнулись бензовоз ЗИЛ и грузовая "Газель". После ДТП оба транспортных средства загорелись, к счастью, в результате водители не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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ДТП произошло около 9 часов утра рядом с селом Старый Черек. Грузовая "Газель" под управлением 36-летнего мужчины столкнулась с автоцистерной "ЗИЛ-130", которая перевозила опасный груз.

"После столкновения произошло возгорание транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия физически пострадавших лиц нет", - отметили в пресс-службе полиции республики.

Сейчас на месте работают следователи МВД, которые выясняют обстоятельства происшествия. Сотрудники противопожарно-спасательной службы КБР потушили горящие транспортные средства. Движение по трассе не нарушалось.