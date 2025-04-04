Скорая столкнулась с Mercedes в Москве

Машина скорой столкнулась с Mercedes на Донской улице в Москве. Об этом стало известно РЕН ТВ.

© Lenta.ru

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что 38-летний водитель иномарки влетел в боковую часть автомобиля скорой помощи, которая перевернулась от удара.

Предположительно, реанимобиль не уступил дорогу Mercedes.

До этого сообщалось, что очевидцы сняли на видео место ДТП, где карета скорой помощи въехала в остановку в Москве.

Тогда предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. В результате случившегося на Кировоградской улице пострадали три человека.

Еще раньше в Екатеринбурге автомобиль въехал в людей на тротуаре.