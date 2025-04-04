В Гайском округе столкнулись грузовик и две легковушки

При лобовом столкновении пострадал водитель автомобиля «Опель астра». Его госпитализировали в больницу Орска. Об этом сообщают в УМВД области.

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ДТП произошло на автодороге «Орск-гр. Республики Башкортостан» на подъезде к поселку Саверовка. 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» при обгоне автомобиля «2704-0000010-15» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель астра», водитель которого экстренно затормозил и столкнулся с автомобилем «2704-0000010-15».

В результате чего 37-летнего водителя автомобиля «Опель астра» госпитализировали в больницу Орска с множественными открытыми ранами плеча, предплечья и головы.

В настоящий момент полицейские Гая разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, что в Оренбурге на Донгузской столкнулись пассажирский автобус и «Шкода». Авария произошла сегодня, 4 апреля.