Водитель автобуса сбил насмерть велосипедиста в Щербинке

Водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста в районе дома 1А по Заводской улице в Новой Москве. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

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— В районе дома 1А по Заводской улице водитель автобуса совершил наезд на велосипедиста, который двигался вдоль проезжей части на велосипеде. В результате дорожной аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте, — написали в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее три девушки, катавшиеся на одном электровелосипеде в Анапе, проехали на красный свет и попали под автомобиль Datsun. Одну из пострадавших отбросило на несколько метров вперед по дороге. Водителя и одну из пассажирок велосипеда госпитализировали, второй оказали разовую медпомощь.