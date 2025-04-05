В Японии 47 человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов
Два туристических автобуса столкнулись в тоннеле в пригороде Токио в Японии. Об этом сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел на западной окраине города. В результате аварии пострадали 47 человек. Их жизням ничего не угрожает.
Были ли среди пассажиров автобусов иностранцы, не уточняется. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее в городе Нагоя на западе Японии автомобиль выехал на тротуар и врезался в прохожих, семь человек пострадали.