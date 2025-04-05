В Японии 47 человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов

Два туристических автобуса столкнулись в тоннеле в пригороде Токио в Японии. Об этом сообщает телеканал NTV.

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Инцидент произошел на западной окраине города. В результате аварии пострадали 47 человек. Их жизням ничего не угрожает.

Были ли среди пассажиров автобусов иностранцы, не уточняется. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в городе Нагоя на западе Японии автомобиль выехал на тротуар и врезался в прохожих, семь человек пострадали.