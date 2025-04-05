Два человека погибли в серьезном ДТП в российском регионе

Два автомобиля столкнулись сегодня, 5 апреля, на трассе недалеко от города Саяногорска, расположенного в Республике Хакасия, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

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На задымленной от пожаров автомобильной трассе произошло жесткое столкновение легкового автомобиля и грузовой ГАЗели.

Очевидцы ДТП сняли кадры, где видно, что серьезно разбита легковушка и поврежден малотоннажный автомобиль.

Рядом с машинами лежали два черных мешка, вероятно, погибшие люди.

На дороге, где произошло смертельное ДТП, плохая видимость. Часть трассы между городами Абакан - Саяногорск перекрыта.

Официальной информации об аварии пока не поступало.