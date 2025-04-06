Дептранс: в Москве на МКАД произошло столкновение автомобилей

В столице произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает московский Дептранс в официальном Telegram-канале. "На внешней стороне 91-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей"‎, - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В Дептрансе также добавили, что движение в районе ДТП затруднено на одном километре. В ведомстве водителей просят быть внимательнее и выбирать пути объезда. 6 апреля Москву накрыл снегопад. 4 апреля столичных автомобилистов предупреждали об ухудшении погодных условий. В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны. До этого в Новой Москве автобус наехал на велосипедиста, пострадавшего спасти не удалось.