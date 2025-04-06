Семь автомобилей столкнулись на МКАД

Семь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 60-го километра МКАД. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

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На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

"Движение осуществляется по трем полосам из пяти и затруднено на 1,3 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло на внутренней стороне 38-го километра МКАД. Из-за этого движение было затруднено на 2,7 километра.

Между тем в Саратовской области четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры. В результате ДТП машины загорелись. На месте ЧП работали экстренные службы.