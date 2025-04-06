Два автобуса столкнулись в Москве

В районе Северное Бутово на юго-западе Москвы произошло столкновение двух автобусов. Об этом в воскресенье, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах.

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Инцидент произошел на улице Грина. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали три человека. Других подробностей происшествия не приводится.

До этого в Москве произошло еще одно ДТП с участием автобуса. На улице 26 Бакинских Комиссаров, в районе дома 3 водитель автобуса наехал на мужчину, который упал на проезжую часть перед транспортом. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.