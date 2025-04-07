Названа причина ДТП с влетевшей в переход метро «Газелью»

Авария, в результате которой «Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве, произошла из-за скользкой дороги и летней резины автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей московской полиции.

Как заявили в МВД, по предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением в условиях непогоды и скользкой дороги. Кроме того, на автомобиле была установлена летняя резина.

Утром 7 апреля «Газель» въехала в подземный переход, который также представляет собой вход на станцию метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте в Москве. Машина двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону области.

Водитель «Газели» смог самостоятельно выйти из автомобиля. По данным РИА Новости, внутри авто оказался зажат еще один человек, очевидцы пытались помочь ему выбраться. На работу станции метро авария не повлияла.