Разъяренные благовещенцы «разнесли» авто за плохую музыку, и это попало на видео

В Благовещенске люди разбили автомобиль из-за плохой музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Разъяренная толпа разнесла машину за плохую музыку в Благовещенске (Башкортостан). Пацанов выбесили пьяные танцы у четырки под громкие попсовые треки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди пинают и ударяют по машине, при этом нарушители громко кричат. На другой записи видно, что автомобиль получил повреждения.

По информации источника, инцидент произошел ночью 7 апреля возле кафе. Люди в состоянии опьянения сначала громко слушали музыку, а после — устроили танцы на улице. Нескольким мужчинам это не понравилось, поэтому они «разнесли» припаркованный автомобиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.

До этого сообщалось, что в Магаданской области 5 апреля рыбак несколько дней пытался поймать дрейфовавший на льдинах внедорожник Nissan X-Trail.