На Кубани подросток совершил ДТП с шестью пострадавшими

В ночь на 5 апреля в кубанской станице Бесскорбной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Он находился за рулем ВАЗ-2105. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новокубанского района.

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"Двигаясь по главной дороге, водитель ВАЗа не выдержал безопасную дистанцию впереди движущегося автомобиля Hyundai, который осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль Hyundai опрокинулся", - уточнили в пресс-службе.

В ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и его пять пассажиров, трое из которых также оказались несовершеннолетними.