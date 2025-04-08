В Ростовской области опрокинулся рейсовый автобус

Пассажирский автобус, направлявшийся из Москвы в Геническ, перевернулся на трассе в Ростовской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня рано утром в Аксайском районе.

«Водитель пассажирского автобуса «Москва - Геническ» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

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В Госавтоинспекции региона уточнили, что ДТП произошло на четвертом километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». В момент аварии в автобусе было 23 пассажира. Троим из них потребовалась медицинская помощь, пишет «Российская газета».

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Ранее в Крыму водитель автобуса, ехавшего по маршруту «Аркадьевка-Симферополь», врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В результате аварии погибли шесть человек, еще 19 пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.