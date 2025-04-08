В Подмосковье произошло массовое ДТП с двадцатью машинами

Сегодня, 8 апреля, крупное массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Егорьевском шоссе недалеко от Бронниц, пишет телеграм-канал «МК: срочные новости».

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Целая вереница из разбитых автомобилей собралась на новом участке Новорязанского шоссе — в районе автомобильной дороги А108, в направлении на Москву.

Участок дороги был полностью перекрыт. Водители объезжали место аварии по Рязанскому шоссе.

Информации о пострадавших пока нет. Специалисты экстренных служб находятся на месте чрезвычайного происшествия.

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