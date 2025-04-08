Audi боком влетел в Lada в Нижегородской области

В Нижегородской области столкнулись Audi и Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

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«Четыре человека пострадали в ДТП под Шахуньей. Момент столкновения попал на камеру», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор Lada запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль боком выезжает на встречную полосу движения и врезается в Lada. На видео, снятом очевидцами, видно, что у автомобилей смяты кузова. Кроме того, у красной машины Lada поврежден капот и бампер, а у Audi – заднее колесо.

По информации источника, водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с Lada. Пострадавших в результате ДТП госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мужчина передвигал заглохший Nissan, сидя на «Жигулях». На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина сидит на капоте движущихся «Жигулей» и ногами упирается в Nissan, от чего последний едет.

По словам местных жителей, иномарка заглохла на трассе, а троса у водителя не оказалось. Таким образом мужчины решили выйти из ситуации, при этом в качестве упора краснодарец использовал свои ноги.

Ранее в Амурской области на видео попали разорванные после ДТП фуры.