В Ростовской области столкнулись два КамАЗа

На трассе Котельниково – Песчанокопское в Пролетарском районе области столкнулись два большегруза. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

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Все произошло на 166-м км + 330 м автодороги вчера вечером, примерно в 18:15.

Водитель автомобиля КамАЗ-53212 с прицепом в составе двигался со стороны Котельниково в направлении села Песчанокопского, но не рассчитал безопасную дистанцию до движущегося впереди КамАЗ-6560.

«В результате ДТП водитель автомобиля КАМА3-53212 получил телесные повреждений и был госпитализирован», – пишет источник.

Полицейские устанавливают детали произошедшего.