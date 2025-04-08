Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«В районе Парка Победы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в сообщении.

По информации источника, на место ДТП прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта в районе автомобильной аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда, а также быть внимательными за рулем.

До этого сообщалось, что в Амурской области два большегруза разорвало после столкновения. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что запчасти от фур разбросаны по дороге. По словам автора, на проезжей части лежит мотор и другие детали. Кроме того, на записи видно, как горит оторванная кабина одного из большегрузов. Также очевидцы сообщили, что один водитель лежит зажатым в другой кабине, которая оказалась на обочине дороги.

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