В Петербурге иномарка протащила девушку под колесами на переходе

Согласно опубликованным кадрам, девушка двигалась по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Водитель, по всей видимости, не заметил пешехода и продолжал движение, протащив ее несколько метров по асфальту. На видео слышны крики пострадавшей.

© runews24.ru

По информации Telegram-канала, девушка начала переходить дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора. О состоянии пострадавшей на данный момент информация отсутствует.

Тем временем экс-полицейский убил главу ГО и ЧС в Алтайском крае из-за ревности, а стрим молодого петербуржца стоил ему жизни.