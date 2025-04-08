Внедорожник Jeep Grand Cherokee актёра Михаила Ефремова, на котором он устроил смертельное ДТП, был восстановлен и снят с учёта, выяснил RT. Номера с джипа перешли на другой автомобиль, который уже успел побывать в аварии.

Сейчас информация о VIN Jeep Grand Cherokee Ефремова в регистрационных базах отсутствует. Источник в правоохранительных органах подтвердил RT, что VIN джипа актёра в базе ГИБДД не значится.

Автоюрист Сергей Радько рассказал, что исчезновение VIN машины из баз может означать, что машину сняли с учёта.

«Поэтому по базе машина не зарегистрирована и VIN-код там не бьётся. Вообще, для прекращения учёта достаточно было подать заявление. В принципе, это мог сделать сам Ефремов, мог сделать его представитель: тогда ещё можно было прекратить учёт просто по заявлению», — пояснил RT юрист.

Вместе с тем под регистрационными номерами, которые стояли на внедорожнике, ездит другая машина — черный Ford Mustang.

Он был пригнан в Россию из Белоруссии в июне 2022 года и принадлежит жителю Подмосковья. В ноябре 2023 года этот Ford Mustang попал в ДТП в Новой Москве возле деревни Юдановка.