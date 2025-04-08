В США автобус как бульдозер протащил Honda вдоль улицы

В Филадельфии (США) автобус несколько кварталов толкал по улице кроссовер Honda, развернутый поперек проезжей части. Об этом сообщает The Drive.

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Инцидент произошел на бульваре Рузвельта. Очевидцы сняли на видео, как автобус транспортной компании SEPTA толкает перед собой кроссовер Honda CR-V. Двигаясь по оживленной магистрали, автобус с легковой машиной проехал перекресток, не столкнувшись с другими машинами. Перед автобусом в этот момент загорелся зеленый сигнал на светофоре, а другие водители его пропустили.

Городское управление общественного транспорта проводит расследование инцидента. Представитель транспортной компании заявил журналистам, что водитель автобуса случайно нажал на педаль газа вместо тормоза.

Пятеро пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир Honda получили в ДТП легкие травмы.

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