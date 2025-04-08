Машина с людьми сорвалась с обрыва в российском регионе

В Дагестане автомобиль с двумя людьми сорвался с обрыва, они не выжили. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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Инцидент произошел 7 апреля в Тляратинском районе. Машина «ВАЗ 21140» под управлением 20-летнего жителя Махачкалы опрокинулась в обрыв высотой в три метра. В салоне также находился 23-летний пассажир из Кизилюртовского района.

В результате водитель и пассажир не выжили. Сообщается, что причиной случившегося стало то, что шофер не справился с управлением и съехал с дороги.

До этого микроавтобус Toyota Hiace с людьми сорвался с 12-метровой скалы на припаркованные машины во Владивостоке. Пассажира спасти не удалось, а водителя госпитализировали в отделение реанимации. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.