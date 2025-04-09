Под Волгоградом в ДТП пострадали пять человек

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Палласовском районе Волгоградской области. Пострадали пять человек, включая пятилетнего ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, около 15:48 мск на 132-м км автодороги Иловатка - Старая Полтавка - Гмелинка - Палласовка - Николаевск произошло столкновение автомашин "ВАЗ-2110" и "Лада Приора". В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ и два его пассажира, включая пятилетнего ребенка, а также водитель и пассажир автомашины "Лада Приора" доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

На участке дороги движение не затруднено.