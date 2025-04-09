Land Cruiser повис на краю многоэтажной парковки в Москве

В Москве автомобиль Toyota Land Cruiser повис в воздухе на третьем этаже парковки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

«Джип стоял на третьем этаже. По словам водителя, он хотел немного сдать назад, но из-за гололеда машина соскользнула назад и чуть не упала. Мужчина вышел из машины и вызвал спасателей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что черная машина находится на третьем этаже парковки, при этом его задняя часть висит в воздухе.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал с парковки. Инцидент произошел на Крылатской улице. По данным Telegram-канала, машина марки Volkswagen находилась на четвертом этаже парковки, но в какой-то момент упала вниз.

В результате пострадал водитель, находившийся в салоне, спасти его не удалось. Внутри автомобиля Volkswagen Golf находилась известный музыкальный педагог, руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова. По предварительной информации, женщина перепутала педали автомобиля.

Ранее москвичка из-за ссоры помяла автомобиль парня, а он сдал ее полиции.