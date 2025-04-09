В Самаре в ДТП со "скорой" пострадали двое мужчин

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, на перекрестке улиц Авроры и Промышленности столкнулись отечественная легковушка и ГАЗель "скорой".

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На место оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечили беспрепятственный проезд транспорта и опросили очевидцев.

В результате аварии пострадал 45-летний водитель "скорой" и 38-летний пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь.

А пациента, которого везли в больницу, передали другой бригаде фельдшеров.

Пока полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

А 8 апреля в Самарской области грузовик протаранил легковушку с тремя женщинами.