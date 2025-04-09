На трассе под Волгоградом перевернулась фура

Многотонная машина опрокинулась на дороге в Волгоградской области. Водитель с травмами попал в больницу.

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Как рассказали в региональном ГУ МВД, инцидент произошел в Новониколаевском районе утром 9 апреля. Грузовая машина "Ман" с полуприцепом двигалась по трассе Р-22 "Каспий". На 676 км автодороги водитель фуры не справился с управлением, из-за чего грузовик опрокинулся на бок.

– В результате ДТП водитель доставлен в медучреждение, – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются. Как передает издание "НовостиВолгограда.ру", перевернувшаяся фура практически полностью перекрыла трассу. Кроме того, на проезжую часть вывалились посылки из опрокинутой машины.