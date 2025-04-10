Полицейский автомобиль попал в ДТП в Дзержинске

Машина полиции попала в ДТП в городе химиков. Об этом сообщается в группе «Плохие новости Дзержинск» в социальной сети «ВКонтакте».

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Происшествие случилось на улице Горьковской. Ведомственный автомобиль марки УАЗ столкнулся с Daewoo Nexia. В результате у первого авто поврежден капот, у второго вмятины на левой стороне.

Редакция ИА «В городе N» отправила запрос в полицию для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что женщина-пешеход погибла в ДТП в Нижегородской области.